Фото, видео — 29 человек погибли в результате экстремальных проливных дождей на юге Бразилии

// Диего Вара/Reuters

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 29 человек погибли и 60 пропали без вести в результате проливных дождей на юге Бразилии, что побудило правительство штата направить спасательные вертолеты на поиски застрявших жителей, пишет The New York Times.

Уровень проливных дождей, которые в последние дни обрушились на штат Риу-Гранди-ду-Сул, был значительно выше нормы для этого времени года.

Согласно данным Национального института метеорологии, за последние четыре дня апреля в штате выпало около 70% осадков, которые обычно выпадают за весь месяц.

Из-за дождей реки в низменном регионе центральной долины штата вышли из берегов, затопив города, что привело к обрушению моста, блокированию дорог и оползням. Один город, Канудуш-ду-Вале, остался изолированным, без электричества и связи. В городе Канделария жители ожидали спасательных вертолетов на крышах своих затопленных домов.

// Anselmo Cunha/Agence France-Presse — Getty Images

Около 10 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, говорится в заявлении агентства гражданской обороны штата Риу-Гранди-ду-Сул. Кризис побудил губернатора штата Эдуарду Лейте объявить чрезвычайное положение поздно вечером в среду.

«Мы переживаем в Риу—Гранди-ду-Сул худший момент - самую страшную катастрофу в нашей истории», - сказал Лейте на пресс-конференции. «И, к сожалению, ситуация будет ухудшаться».

Властям с трудом удается добраться до изолированных жителей, а поисково-спасательные команды не могут добраться до некоторых районов из-за высокого уровня воды в реках и сильного наводнения. Поскольку приземлиться было негде, некоторые вертолеты использовали лебедки, чтобы вытаскивать жителей из затопленных районов.

// Anselmo Cunha/Agence France-Presse — Getty Images

Метеорологи предупредили, что в ближайшие дни, вероятно, ожидается еще больше осадков, что может еще больше осложнить спасательные работы.

Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, посетивший регион в четверг, пообещал, что федеральные ведомства присоединятся к усилиям правительства штата и муниципалитетов, чтобы пережить это трудное время.

В прошлом году в том же регионе Бразилии в результате проливных дождей и пронизывающих ветров, вызванных циклоном, погибли 37 человек.

Национальный институт погоды сообщил, что регион страдает от последствий природного погодного явления, известного как Эль-Ниньо, которое может принести проливные дожди в южные регионы Бразилии и в то же время вызвать засуху в тропических лесах Амазонки.