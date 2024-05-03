Турция прекратила торговлю с Израилем

CentralAsia (CA) - Министерство торговли Турция подтвердило, что страна полностью прекратила экспортно-импортные операции с Израилем, сообщают СМИ.

Ведомство уточнило, что ограничительные меры продлятся до тех пор, пока Израиль не объявит о прекращении огня в Газе и не обеспечит «бесперебойный и достаточный поток гуманитарной помощи» в анклав.

Министерство напомнило, что с 9 апреля Турция ограничила экспорт 54 групп товаров в Израиль. Однако, как отмечает турецкая сторона, «правительство Израиля продолжает свою агрессивную политику, а гуманитарная трагедия в Палестине усугубляется». «В связи с этим началась реализация второго этапа мер, принятых на государственном уровне, и экспортно-импортные операции с Израилем прекращены для всех групп товаров», - говорится в заявлении Минторга, опубликованном в соцсети X.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении торговых соглашений. «Именно так ведет себя диктатор, игнорирующий интересы турецкого народа и бизнеса, игнорирующий международные торговые соглашения», - написал министр в соцсети. Он пообещал, что израильский МИД будет искать альтернативы торговле с Турцией.

О решении Турции прекратить всю торговлю с Израилем накануне сообщило агентство Bloomberg. Эрдоган еще на прошлой неделе сказал, что его страна больше не развивает торговые отношения с Израилем. Он назвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху «Гитлером нашего времени». По итогам 2023 года товарооборот между Турцией и Израилем составил $6,8 млрд. Около 76% из этой суммы пришлось на турецкий экспорт.