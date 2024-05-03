В США в более 80 студенческих кампусах продолжаются протесты против Израиля

CentralAsia (CA) - По сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс», за две недели массовых антиизраильских манифестаций в американских университетах полиция задержала более 2,000 участников.

Вечером 30 апреля полиция США штурмовала одно из зданий Колумбийского университета в Нью-Йорке, которое захватили демонстранты, выступающие в поддержку палестинцев.

Несколько сотен полицейских зашли в «Гамильтон-холл» при помощи выдвижной платформы, обеспечивший доступ в здание через окна. Американские СМИ сообщают, что полицейские арестовали около 50 демонстрантов. Их выводили из здания со связанными руками и сажали в автобусы.

После полицейского рейда в Колумбийском университете в центре внимания оказался Калифорнийский университет, где начались столкновения между двумя противоборствующими группами протестующих.

На появившихся в соцсетях кадрах видно, как люди нападают на палаточный лагерь студентов, поддерживающих палестинцев, и бросают вещи и файеры.

Мэрия Лос-Анджелеса сообщила, что полицейское управление города направило своих сотрудников в университет. Появились кадры полицейских на территории студенческого городка. Полиция Лос-Анджелеса подтвердила, что ее сотрудники были направлены в кампус после того, как администрация университета ранее сообщила о «незаконном митинге».

Полиции города Портленд 2 мая утром потребовалось около четырех часов, чтобы вытеснить людей из библиотеки Портлендского государственного университета, которые оставались там забаррикадировавшиеся три дня. Но к вечеру небольшая группа людей вновь заняла библиотеку.

После долгого молчания протесты прокомментировал президент США Джо Байден. По его словам, многонедельные пропалестинские протесты в университетах США не изменили его политику в отношении Израиля и Ближнего Востока. Президент осудил некоторые из протестов как «не мирные». «Протесты — неотъемлемая часть демократии, — сказал он в Белом доме. — Но протесты никогда не должны приводить к беспорядкам».

Резко осудив протесты, Байден рискует оттолкнуть молодых избирателей и левое крыло партии. Но позволив им продолжаться, он может подкрепить нарратив республиканцев о том, что страна «погрузилась в хаос», отмечает The New York Times.

По данным газеты «Гардиан», лагеря протестующих против политики Израиля были созданы в более чем 80 студенческих кампусах по всей Америке. При этом в некоторых из них вспыхнули беспорядки после того, как полиция прибыла, чтобы разогнать протестующих.