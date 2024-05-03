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Путин и Рахмон обсудили ситуацию с таджикскими мигрантами на границах России

CentralAsia (TJ) -  Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, обсуждены вопросы совместного участия в приуроченных ко Дню Победы торжественных мероприятиях в Москве, на которые приглашён Рахмон.

В деловом и конструктивном ключе проведён обмен мнениями по некоторым актуальным двусторонним темам, включая сотрудничество в борьбе с террористической угрозой, а также в миграционной сфере. В этом контексте условлено о совершенствовании механизмов взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств.

Выражена также уверенность, что активизировавшиеся в последнее время попытки определённых сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран, говорится в сообщении Кремля.

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