Орган ООН по предотвращению пыток вновь посетит Монголию

CentralAsia (MNG) - Подкомитет ООН по предотвращению пыток (ППП) намерен во второй раз посетить Монголию с 5 по 16 мая 2024 года, чтобы оценить выполнение страной своих рекомендаций, сделанных после предыдущего визита в 2017 году.

«Со времени нашего последнего визита семь лет назад правительство Монголии в конечном итоге определило свой национальный превентивный механизм, что является важным шагом в предотвращении пыток», - сказала Элина Штейнерте, глава делегации ППП. «Наш предстоящий визит направлен на то, чтобы оценить, как власти ответили на другие наши рекомендации на протяжении многих лет», — добавила она.

«Мы особенно с нетерпением ждем возможности узнать из первых рук о том, как недавно созданный национальный превентивный механизм Монголии выполняет свой мандат по предотвращению пыток и жестокого обращения в стране. Основываясь на наших предыдущих рекомендациях, мы сформулируем новые рекомендации на основе наблюдений этой миссии и подтвердим нашу неизменную приверженность диалогу с Монголией», — заявила она.

Монголия ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (ФПКПП) в 2015 году.

В соответствии со своим мандатом ППП может посещать все государства-участники Факультативного протокола и проводить без предупреждения проверки всех мест, где люди находятся или могут быть лишены свободы. В ходе каждого визита делегаты ППП встретятся с правительственными чиновниками и членами национального органа по наблюдению за пытками, официально известного как национальный превентивный механизм, представителями гражданского общества и других учреждений ООН.

По окончании визита ППП представит свои конфиденциальные предварительные замечания правительству Монголии и национальному превентивному механизму в соответствии со статьей 16 ФПКПП. Затем делегация подготовит доклад для государства-участника, который будет оставаться конфиденциальным до тех пор, пока монгольские власти не потребуют его обнародования, как это было в случае с первым докладом, подготовленным ППП после его визита в Монголию в 2017 году.

В состав делегации ППП входят Элина Штейнерте, глава делегации (Латвия), Ника Кварацхелия (Грузия), Аника Томшич (Хорватия) и Мартин Цинклер (Германия).

Делегацию будут сопровождать два сотрудника по правам человека из Секретариата ППП.

источник: middleasiannews.com

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