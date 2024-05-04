Будет запущен сайт и специальная горячая линия для разоблачения фальсификаций на выборах

CentralAsia (MNG) - 02 мая Демократическая партия опубликовала очередную информацию.

На прошлой неделе партия создала рабочую группу, занимающуюся фальсификациями на выборах. Создав группу, они внесут ясность в неуместные события, произошедшие на последних парламентских выборах. Они постараются не повторить эту ошибку на этих выборах.

В рамках этих усилий будут запущены веб-сайт и специальная горячая линия для разоблачения фальсификаций на выборах.

Согласно Закону о выборах, гражданская миграция приостанавливается на 60 дней до голосования. В этом году гражданская миграция будет закрыта с 29 апреля по 29 июня. Во время выборов 2020 года всего за четыре месяца переехало 230 тысяч граждан, а по состоянию на 2024 год переехало 70 тысяч граждан.

Монголы, проживающие за границей, проголосуют за дни с 20 по 23 июня, выбрав один день. Для граждан, проживающих за рубежом, процесс голосования отличается от нашего. Прежде всего, им необходимо до 15 июня обратиться в посольство своей страны для регистрации в списке избирателей. Также следует проверить список избирателей перед днем голосования.

источник: middleasiannews.com

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