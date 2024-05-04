Объединенный союз журналистов Монголии организует демонстрацию «Они душат свободу»

CentralAsia (MNG) - 03.05.2024 – Всемирный день свободы прессы. «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».

Защита свободы выражения мнений, закрепленная 76лет назад во Всемирной декларации прав человека, остается одним из ключевых приоритетов Монголии в области прав человека.

Кроме того, по этому поводу Союз журналистов Монголии организует 3 мая в 10.30 митинг на площади Сухбаатара.

Freedom House разделяет все страны на три категории - со свободной, частично свободной и несвободной прессой. Рассмотрев положение дел в 193 государствах, организация пришла к выводу, что в 73 из них, где живет 17 процентов населения планеты, свобода прессы соблюдается, в 49 странах(40 процентов населения мира) пресса свободна частично, а в 71 государстве (43 процента населения) свобода СМИ отсутствует.

источник: middleasiannews.com

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