Зеленский заявил о планах России расширить наступление в Украине

CentralAsia (CA) - Украина стоит перед новым этапом «войны», поскольку Россия собирается расширить наступательные действия. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к пограничникам во время поездки в город Хмельницкий.

«Сегодня уже 800-й день войны. Это чрезвычайно сложный и жесткий путь, который пришлось пройти нашему государству, и путь, который еще предстоит пройти, чтобы завершить войну на справедливых условиях, на условиях Украины. Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попытке расширить наступательные действия», - сказал он.

Зеленский не уточнил, где и как, по его мнению, будет наступать Россия. Он добавил, что «сегодня все украинцы, а также союзники Украины должны сделать все возможное, чтобы сорвать планы России».