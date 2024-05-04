Китай запустил первый в мире зонд для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны. Видео

CentralAsia (CA) - В Китае успешно запустили ракету-носитель с зондом «Чанъэ-6», который впервые в истории должен собрать образцы грунта с обратной стороны Луны и доставить их на Землю, сообщает Reuters.

Ракета стартовала в 17:27 по пекинскому времени с космодрома Вэньчан на южном китайском острове Хайнань. Китайские телеканалы вели трансляцию запуска.

В начале июня китайский аппарат весом более восьми тонн должен сесть в кратере Аполлон, который находится в бассейне Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны. Затем зонд соберет два килограмма грунта и доставит их на Землю для анализа. Ожидается, что миссия продлится 53 дня.

В случае успеха Китай станет первой страной, получившей образцы с обратной стороны Луны, пишет Reuters.