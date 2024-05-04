Китай запустил первый в мире зонд для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны. Видео
- Азия и мир, общество
- 12:20, 04 мая 2024
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- Обновлено: 12:23, 04 мая 2024
CentralAsia (CA) - В Китае успешно запустили ракету-носитель с зондом «Чанъэ-6», который впервые в истории должен собрать образцы грунта с обратной стороны Луны и доставить их на Землю, сообщает Reuters.
Ракета стартовала в 17:27 по пекинскому времени с космодрома Вэньчан на южном китайском острове Хайнань. Китайские телеканалы вели трансляцию запуска.
В начале июня китайский аппарат весом более восьми тонн должен сесть в кратере Аполлон, который находится в бассейне Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны. Затем зонд соберет два килограмма грунта и доставит их на Землю для анализа. Ожидается, что миссия продлится 53 дня.
В случае успеха Китай станет первой страной, получившей образцы с обратной стороны Луны, пишет Reuters.
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