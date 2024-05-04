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Казахстан продлил запрет на экспорт сжиженного газа

CentralAsia (KZ) -  Министерство энергетики Казахстана выпустило приказ об ограничении вывоза сжиженного нефтяного газа, а также пропана и бутана, на шесть месяцев начиная с 14 мая.

Запрет распространяется на вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом. Одно из исключений составит вывоз недропользователями, ведущими деятельность в рамках соглашения о разделе продукции либо контракта на недропользование, утверждённого президентом, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с Налоговым кодексом.

Также можно будет вывозить продукцию из сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров Казахстана. Третье исключение составит транзит сжиженного газа, пропана и бутана.

Осенью 2020 года страна на три года запретила вывоз сжиженного газа автотранспортом. В середине ноября прошлого года вступил в силу полугодовой запрет на вывоз сжиженного газа автомобильным и железнодорожным транспортом.

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