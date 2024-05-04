В выходные в Казахстане ожидаются осадки

CentralAsia (KZ) - 4-6 мая чередование северных и южных циклонов со скандинавским антициклоном приведет к осадкам на территории Казахстана, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, на северо-западе, севере и в центре республики ожидаются дождь с переходом в снег, вторжение холодных воздушных масс из акватории Баренцева моря обусловит понижение температуры воздуха ночью до отрицательных значений. В южных регионах сохранится теплая погода, но ожидаются сильные осадки в виде дождя с грозами и градом.

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