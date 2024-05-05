Во Вьетнаме наблюдается большой интерес и спрос на монгольское мясо и мясопродукты

CentralAsia (MNG) - 24 апреля в Национальной торгово-промышленной палате (НТПП) Монголии состоялась монголо-вьетнамская деловая встреча. Во встрече, организованной Посольством Социалистической Республики Вьетнам в Монголии и НТПП Монголии, приняли участие представители 19 вьетнамских компаний, работающих в сферах банковского дела, финансов, юридического консалтинга, страхования, строительства, автоматизации, сельского хозяйства, экологии и туризма.

С монгольской стороны приняли участие более 30 представителей из 22 предприятий, таких как авиакомпания Eznis Airways, выполняющая прямые рейсы между двумя странами, мясоперерабатывающая компания «Булган мах маркет» и другие.

Выступая на встрече, Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Монголии Доан Кхань Там подчеркнул важность развития торгового сотрудничества между двумя странами; Подчеркивая основную роль бизнеса в укреплении торговых отношений между двумя странами в общих дружественных отношениях между Вьетнамом и Монголией.

Посол Доан Кхань Там сообщил, что согласно вьетнамской статистике, товарооборот двух стран в 2023 году достиг более 130 миллионов долларов США. Для достижения вышеуказанных результатов значительный вклад вносят типичные мероприятия по содействию торговле, такие как бизнес-форумы Вьетнам-Монголия, проводимые в Монголии и Вьетнаме в 2022, 2023 и XNUMX годах. Деловая встреча Вьетнама и Монголии была организована посольством Вьетнама в Монголии в сотрудничестве с Национальной торгово-промышленной палатой Монголии. Эти мероприятия помогли бизнесу обеих сторон получить возможность напрямую взаимодействовать, обмениваться информацией, узнавать о потребностях, потенциале и сильных сторонах каждой стороны и на этой основе укреплять и расширять сотрудничество; Тем самым внося важный вклад в укрепление сотрудничества и увеличение товарооборота между двумя странами.

По словам посла Доана Кхань Тама, Вьетнам с населением более 100 миллионов человек – немаленький рынок. В настоящее время Вьетнам очень заинтересован и имеет большой спрос на импорт мяса и продуктов из мяса и костей крупного рогатого скота из Монголии. Вьетнам использует кости крупного рогатого скота для переработки кормов для животных и удобрений для сельского хозяйства. Кроме того, в настоящее время интерес для вьетнамского бизнеса представляет импорт угля и кожи из Монголии, а также редкоземельных элементов, необходимых для производства электромобилей, таких как медь, цинк и алюминий. Для дальнейшего расширения сотрудничества между Монголией и Вьетнамом очень важную роль играет укрепление сотрудничества в логистической транспортной отрасли двух стран.

Посол Доан Кхань Там добавил, что ученые из Вьетнамской академии наук и технологий отправились в Монголию для исследования трав и установили, что в монгольской степи насчитывается около 3000 видов лекарственных трав. Это потенциальный источник сырья для производства многих лекарств.

Со своей стороны, заместитель председателя Национальной торгово-промышленной палаты Монголии д-р Магнайбаатар подтвердил, что традиционная дружба между Монголией и Вьетнамом в последнее время постоянно развивается, особенно в области экономики и торговли. В 2023 году Монголия экспортировала во Вьетнам баранину, козлятину и продукцию крупного рогатого скота на 5 миллионов долларов США; в противоположном направлении Монголия импортировала на 115 миллионов долларов США таких товаров, как рис из Вьетнама, соевое масло, консервированные орехи, сухофрукты и пластиковую упаковку.

Вице-председатель Национальной торгово-промышленной палаты Монголии д-р Магнайбаатар сообщил, что Национальная торгово-промышленная палата Монголии продолжит более тесное сотрудничество с вьетнамскими партнерами для укрепления экономического и торгового сотрудничества, балансирования товарооборота и реализации проектов. Совместные проекты и программы, стимулирование инвестиций, создание благоприятных условий для торговли, а также решение логистических транспортных проблем.

На встрече состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве в сфере страхования и перестрахования между вьетнамской компанией Hanoi Re и монгольской компанией Amar Insurance. В рамках этого сотрудничества Hanoi Re обязуется предоставить Amar Insurance техническое понимание международных продуктов и рынков перестрахования, обучение и профессиональное развитие сотрудников Amar Insurance, а также поддержать потенциал перестрахования и предоставление услуг по управлению техническими рисками. Напротив, Amar Insurance стремится уделять приоритетное внимание сотрудничеству и предоставить Hanoi Re глубокое понимание рынка, правил и необходимые знания о перестраховании - перестраховании в Монголии.

источник: middleasiannews.com

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