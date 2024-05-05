Пятнадцать инфлюенсеров посетили Монголию для продвижения программы «Каждому туристу по овце»

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии инициировало программу «Каждому туристу по овце», ориентированную на туристов из Южной Кореи, после объявления 2023-2025 годов «Годами посещения Монголии».

Для продвижения этой программы в Монголию прибыли 15 инфлюенсеры с числом подписчиков от 300 000 до 17 000 000 из южнокорейской развлекательной сети Thestar N CO.

Туристы, получившие овцу, могут либо зарезать ее для еды, либо оставить ее принимающей семье для ухода и кормления. Они также могут регулярно следить за ростом своих овец и уходом за ними с помощью приложения «Own LiveStock».

Пастухи, участвующие в программе «Каждому туристу по овце», не только предоставляют туристам овец, но и знакомят их с традиционной кочевой культурой Монголии. Кроме того, кочевники-скотоводы могут предложить такие услуги, как утреннее, дневное и вечернее питание, катание на лошадях, экскурсии по природным ландшафтам своего региона и многое другое, и все это за определенную плату.

источник: middleasiannews.com

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