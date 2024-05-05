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Пиноккио «поприветствовал» Государственный театр кукол

CentralAsia (MNG) -  Художественный коллектив Государственного театра кукол впервые превратил классический роман известного итальянского писателя Карло Коллоди «Приключения Пиноккио» в детскую пьесу. Государственный театр кукол представит детям этот спектакль с 15 мая.

Впервые Государственный театр кукол поставил историю о Пиноккио – известной детям деревянной куклы, мечтающей стать реальным человеком.

Пиноккио — персонаж сказки Карло Коллоди (1826—1890) «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Среди самых известных иллюстраторов Пиноккио были Роберто Инноченти и Либико Марайя (1955). Его другие популярные метаморфозы можно увидеть в мультфильме Уолта Диснея.

Особенностью персонажа являлось то, что у него увеличивалась длина носа всякий раз, когда он лгал. На тосканском диалекте «Пиноккио» означает «кедровый орешек».

источник: middleasiannews.com

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