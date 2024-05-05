Монголия и США подписали соглашение о воздушной безопасности

CentralAsia (MNG) - В августе 2023 года министр дорожно-транспортного развития Монголии Бямбацогт Сандаг подписал соглашение о воздушном сообщении с США, а также были согласованы прямые рейсы между двумя странами.

26 апреля 2024 года помощник администратора Управления международных операций Управления транспортной безопасности США Гэри Ренфроу и генеральный директор Управления гражданской авиации Монголии Мөнхтуяа Чимэддорж подписали «Соглашение о конфиденциальной информации о безопасности» в рамках подготовки к прямым рейсам.

Это соглашение устанавливает основу для обмена конфиденциальной информацией, связанной с безопасностью гражданской авиации, между Соединенными Штатами и Монголией. Соглашение определяет процедуры обработки и защиты информации и материалов, связанных с безопасностью, для облегчения усилий по выявлению и устранению угроз для систем международной гражданской авиации и безопасности на транспорте. Это также позволит обмениваться передовым опытом по совершенствованию систем, процедур и эксплуатации авиационной и транспортной безопасности.

Это соглашение является жизненно важным шагом на пути к расширению воздушного сообщения между Соединенными Штатами и Монголией и откроет возможности для более тесного сотрудничества между Управлением транспортной безопасности США и Управлением гражданской авиации Монголии.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения