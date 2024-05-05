МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко

CentralAsia (CA) - МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. На информацию в базе розыска обратило внимание РИА Новости.

По какому уголовному делу разыскивается украинский президент, не уточняется.

Как давно Зеленский находится в базе розыска, неизвестно.

МИД Украины назвал объявление президента Зеленского в розыск «признаком отчаяния российского государственного аппарата и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания».

В розыск также объявлен бывший президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко прокомментировал информацию. По его мнению, он таким образом получил «высокую оценку» за свои действия в последние годы.

«Статья не указана, поэтому надеюсь, что за патриотизм и любовь к Украине. Это признание и почти боевая награда. В конце концов, все, что делал в последние годы, получило высокую оценку»,— написал Порошенко в Telegram.