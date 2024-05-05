В Казахстане создали комитет по развитию искусственного интеллекта и инноваций
CentralAsia (KZ) - В Казахстане появился Комитет искусственного интеллекта и инновационного развития Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Соответствующее постановление подписало правительство.
Новый комитет будет отвечать за обеспечение реализации государственной политики в области искусственного интеллекта, а также за координацию межсекторальных усилий в этой сфере. Указывается, что он будет играть ключевую роль в разработке и внедрении нормативно-правовых актов, касающихся технологий искусственного интеллекта.
Кроме того, правительство страны приняло решение о ликвидации другого государственного органа — Комитета геодезии и картографии при Минцифры
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения