Минздрав Газы: Число жертв конфликта с Израилем достигло 34,6 тысячи

CentralAsia (CA) - С начала конфликта с Израилем в октябре 2023 года в секторе Газа погибли 34,6 тыс. палестинцев. Об этом сообщил Минздрав анклава в Facebook. 22 апреля Минздрав Газы сообщал о 34,1 тыс. погибших.

За тот же период в результате бомбардировок и обстрелов ранения получили 78 тыс. палестинцев. Только за последние сутки, по данным Минздрава, в Газе погибли 32 человека, еще более 40 получили ранения. «Врачи без границ» предупреждали о высокой смертности от болезней в секторе Газа.

В конце апреля служба гражданской обороны Газы сообщила об обнаружении 380 тел в могиле во дворе больницы «Насер» в Хан-Юнисе. Ранее такое захоронение нашли в крупнейшей клинике сектора — «Аль-Шифа» на севере сектора Газа. Палестинская сторона заявляет, что массовые захоронения сделали израильские солдаты. Израиль называет обвинения «беспочвенными и необоснованными».