Минтруд Таджикистана направил специальные группы в аэропорты для разъяснительной работы с мигрантами, собирающимися в Россию

CentralAsia (TJ) - После запрета на въезд и выдворение таджикских мигрантов из России, власти Таджикистана создали рабочую группу и проводят разъяснительную работу в аэропортах страны среди тех, кто возвращается домой или собираются выезжать из страны.

Об этом сообщается на сайте Министерства труда, миграции и занятости населения страны.

В ведомстве сообщили, что рабочая группа создана «в связи со случаями, произошедшими с гражданами республики на КПП при въезде в Россию».

«С 1 мая 2024 года рабочая группа будет дежурить круглосуточно в аэропортах Душанбе, Худжанда, Бохтара и Куляба и будет проводить разъяснительную работу среди таджикских мигрантов, предоставлять им информацию и необходимые материалы. Граждан информируют об изменениях и дополнениях в законодательстве РФ в сфере миграции, дают информацию о том, что и как отвечать на вопросы пограничников, о патенте, временной регистрации и др.», - говорится в информации министерства.

По данным ведомства, «уезжающим говорят о необходимости знания языка принимающего государства, его культурных ценностей, о том, какие действия считаются неправомерными, а также об экстремистских и террористических группах и не допущении присоединения к ним.

Рабочие группы также предоставляют гражданам адреса и телефоны, по которым мигранты могут связаться в случае возникновения проблем.

Ранее сообщалось , что сотням граждан Таджикистана отказали во въезде в российских аэропортах и отправили обратно на родину. В частности, по данным МИД Таджикистана, только в аэропорту Внуково за 4 дня было депортировано более 650 таджикских мигрантов.

После выражения обеспокоенности со стороны Таджикистана и передачи ноты протеста послу России в республике, накануне, 3 мая, президенты двух стран Эмомали Рахмон и Владимир Путин обсудили положение мигрантов по телефону.

Причиной сложной ситуации с таджикскими мигрантами эксперты называют теракт в «Крокусе», подозреваемыми в совершении которого считаются 4 граждан Таджикистана, пишите «Азия плюс».

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