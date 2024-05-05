Израиль заявил об убийстве командира «Исламского джихада» в Рафахе

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В городе Рафахе на юге сектора Газа убит один из командиров боевого крыла палестинской организации «Исламский джихад» Айман Заараб, заявила Армия обороны Израиля.

Как говорится в сообщении ведомства, речь идет о «боевике высокого ранга». Он был убит при авиаударе израильских военно-воздушных сил. Атака производилась на основе разведданных, полученных армией и контрразведкой. Были убиты еще два боевика «Исламского джихада», которые находились с командиром в одном помещении.

По данным израильской стороны, Айман Заараб командовал специальными отрядами «Исламского джихада» при нападении на Израиль, а также в последние годы руководил подготовкой нескольких попыток проникновения боевиков в страну.

Война Израиля и «Хамаса» продолжается с 7 октября 2023 года. Погибли 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли больше 34,6 тыс. человек, больше 77,8 тыс. человек пострадали.