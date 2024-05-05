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Минобороны РФ объявило, что российские войска заняли поселок Очеретино в Донецкой области

CentralAsia (CA) -  Российские военные захватили поселок Очеретино в Донецкой области, говорится в сводке Минобороны РФ за 5 мая.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино», — заявило ведомство.

Поселок расположен к северо-западу от Донецка, их разделяют около 25 км. В нем находится узловая железнодорожная станция Очеретино на линии Донецк — Покровск и Покровск — Горловка.

В 2021 году в Очеретино жили около 3,4 тыс. человек. К началу мая 2024-го там, по данным украинских властей, оставались 198 человек.

Потеря Очеретино угрожает переходом важных логистических узлов — города Константиновка и Покровск, а также села Великая Новоселка — под огневой контроль России, сообщал CNN со слов украинского офицера. Как отмечал Forbes, взятие части Очеретино под контроль российских войск грозит разрушить линию обороны ВСУ к западу от Бахмута.

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