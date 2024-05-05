Премьер Нетаньяху: Израиль готов приостановить боевые действия в обмен на заложников

CentralAsia (CA) - Израиль готов на временное перемирие в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, удерживаемых «Хамасом», заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. При этом он исключил возможность полного прекращения войны до уничтожения всех боевиков, сообщает The Times of Israel.

«Мы не готовы смириться с ситуацией, при которой батальоны «Хамас» выйдут из своих бункеров, снова возьмут под свой контроль Газу, восстановят свою военную инфраструктуру и вновь будут угрожать гражданам Израиля во всех частях страны»,— сказал Нетаньяху в видеообращении.

По словам премьера, выдвигаемые на переговорах требования «Хамаса» о прекращении боевых действий и полном выводе израильских войск неприемлемы. Он вновь повторил, что Израиль «будет продолжать боевые действия до тех пор, пока все его цели не будут достигнуты».

Сделка между Израилем и «Хамасом» на данный момент предполагает три этапа, на втором из которых израильские войска должны выйти из сектора Газа. При этом «Хамас» требовал полного прекращения войны после завершения всех трех этапов. Между тем Израиль планирует провести наземную операцию в Рафахе (город на юге сектора Газа), чтобы ликвидировать боевиков «Хамаса».

Как пишет Politico, египетские и американские чиновники сообщают о «признаках достижения компромисса» на переговорах в Каире по сделке «Хамаса» и Израиля. Между тем, отмечает газета, соглашение может быть сорвано, если Израиль не откажется от продолжения войны. Израильский чиновник сказал газете, что ЦАХАЛ при любых обстоятельствах проведет операцию в Рафахе.