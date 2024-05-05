В Бразилии число жертв наводнения выросло до 56 человек

CentralAsia (CA) - В Бразилии число жертв сильного наводнения достигло 56 человек и еще 67 человек числятся пропавшими без вести, сообщают СМИ.

Причиной бедствия стал резкий подъем уровня рек в штате Риу-Гранди-ду-Сул из-за проливных дождей. Губернатор штата Эдуарду Лейте назвал наводнения «худшим бедствием» за всю историю этого региона.

По словам губернатора, наводнение угрожает одному из крупнейших городов страны - Порту-Алегри с населением 1,5 миллиона человек. Власти уже распорядились эвакуировать первые кварталы города.

«Забудьте обо всем, что вы видели до сих пор, в столичном регионе все будет гораздо хуже», - сказал Лейте.

В целом по стране с 29 апреля пострадали 350 тысяч человек, затоплены более 260 муниципалитетов. В результате наводнения были повреждены мосты и другие объекты местной инфраструктуры. 2 мая частично прорвало местную плотину.

⇳