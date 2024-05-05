Умер актер, сыгравший капитана в «Титанике» и короля Теодена во «Властелине колец»

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- 22:31, 05 мая 2024
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CentralAsia (CA) - В воскресенье, 5 мая, скончался номинант на премию «Оскар» Бернард Хилл. Актер получил широкую популярность после своих ролей в фильме «Титаник» и кинотрилогии «Властелин колец». Ему было 79 лет.
Об этом пишут западные СМИ.
Бернарда Хилла не стало за несколько часов до премьеры его нового телешоу на BBC One.
Актер родился в 1944 году в Манчестере. С 1970-х годов снимался в кино и на телевидении.
За свою карьеру Хилл успел сыграть в более чем 140 фильмах, сериалах и шоу. Зрителям он наиболее известен по роли капитана Эдварда Джона Смита в фильме «Титаник» 1997 года и короля Теодена в кинотрилогии «Властелин колец».
Последнюю роль актер сыграл в сериале «Ночные вызовы». Хилл умер утром 5 мая, а вечером в эфире BBC должен состояться показ второго сезона этого сериала.