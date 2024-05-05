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Умер актер, сыгравший капитана в «Титанике» и короля Теодена во «Властелине колец»

CentralAsia (CA) -  В воскресенье, 5 мая, скончался номинант на премию «Оскар» Бернард Хилл. Актер получил широкую популярность после своих ролей в фильме «Титаник» и кинотрилогии «Властелин колец». Ему было 79 лет.

Об этом пишут западные СМИ.

Бернарда Хилла не стало за несколько часов до премьеры его нового телешоу на BBC One.

Актер родился в 1944 году в Манчестере. С 1970-х годов снимался в кино и на телевидении.

За свою карьеру Хилл успел сыграть в более чем 140 фильмах, сериалах и шоу. Зрителям он наиболее известен по роли капитана Эдварда Джона Смита в фильме «Титаник» 1997 года и короля Теодена в кинотрилогии «Властелин колец».

Бернард Хилл в роли капитана "Титаника" Эдварда Джона Смита. Кадр из фильма
Бернард Хилл в роли капитана "Титаника" Эдварда Джона Смита. Кадр из фильма

Последнюю роль актер сыграл в сериале «Ночные вызовы». Хилл умер утром 5 мая, а вечером в эфире BBC должен состояться показ второго сезона этого сериала.

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