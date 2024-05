Посол Великобритании надела монгольский дээл на вручение Ордена Британской империи

CentralAsia (MNG) - Самые теплые поздравления Вашему Превосходительству послу Фионе Блит с получением Высочайшего Ордена Британской Империи (The Most Excellent Order of the British Empire) от Ее Королевского Высочества принцессы!

Мы высоко ценим вашу преданность делу и приверженность укреплению отношений между Монголией и Великобританией.

Отметим, Фиона Блит в дээл, традиционной монгольской одежде, выглядела потрясающе.

«Для меня было невероятной честью получить награду от Ее Королевского Высочества принцессы в Букингемском дворце на этой неделе.

Это также был хороший повод, чтобы задуматься и поблагодарить всех людей, чья поддержка, поощрение и руководство привели к этому особенному моменту. Спасибо», — написала она на своей странице в соцсети Х.

Орден Британской империи (The Most Excellent Order of the British Empire) — рыцарский орден, учреждённый британским королём Георгом V 4 июня 1917 года.

Девиз ордена — «For God and the Empire» («За Бога и Империю»). Это самый младший орден в британской наградной системе, в нём состоит наибольшее число членов.

Большинство членов ордена — подданные Великобритании или других государств Содружества. Граждане других стран могут быть приняты в орден в качестве «почётных членов» (и могут стать полноправными членами, если примут британское подданство).

