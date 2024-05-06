Монголия занимает 87 место в рейтинге стран мира по уровню бедности

CentralAsia (MNG) - Журнал Global Finance (США) составил Рейтинг стран мира по бедности. Согласно данным, Монголия занимает в этом списке 87 место.

В рейтинге, составленном финансовым аналитиком Лукой Вентурой (Luca Ventura) на основе данных МВФ, применяется своеобразная система индексации. Во главе списка идут беднейшие страны, а в конце расположены богатейшие государства планеты.

Так, возглавляет печальный рейтинг (1-е место) самая бедная страна мира – Южный Судан, где средний гражданин проживает на 1,12 доллара в день (примерно 4000 тугриков). Южный Судан охвачен насилием с момента его создания в 2011 году. Его короткая история состоит из гражданских войн, преступности и коррупции. В прошлом году около 9 миллионов человек (более 60% населения) голодали.

В нижней части таблицы разместились самые богатые страны мира – США, Сан-Марино, Швейцария, ОАЭ, Катар, Сингапур, Ирландия, САР Макао, Люксембург.

Для сравнения: если житель Южного Судана выживает на один доллар в день, то среднестатистический житель Люксембурга может истратить 394 доллара за сутки.

Что касается Монголии, то мы находимся в средней части таблицы на 87 месте из 190 стран. ВВП по ППС в Монголии равен 16 504 долларам США на человека в год.

источник: middleasiannews.com

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