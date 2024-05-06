Строительные работы пройдут в 6 аймаках

CentralAsia (MNG) - Законом о бюджете Монголии на 2017-2023 годы предусмотрено, что 7360 проектов и строительных работ будут финансироваться за счет средств государственного бюджета. Большинство из этих проектов, более 70 процентов, представляют собой здания. С каждым годом увеличивается количество проектов и строек, запланированных за счет бюджетных инвестиций. В 2017 году было одобрено 373 проекта, а в 2023 году их число увеличилось до 1140.

В 2024 году одобрено 209 новых проектов на сумму 235,1 млрд тугриков.

162 проекта будут реализованы в аймаках, 44 – в столице. Три проекта будут реализованы на национальном уровне. По типам проектов насчитывается 113 зданий, 89 объектов оборудования и 4 объекта капитального ремонта.

Больше всего проектов было одобрено в следующих аймаках: Ховд, Завхан, Төв, Баян-Өлгий, Хубсугул и Сухбаатар. Также самые большие средства были предусмотрены в бюджете для аймаков Ховд, Сухбаатар, Завхан, Дархан-Уул, Баян-Өлгий и Хубсугул.

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