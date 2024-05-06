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Международная выставка и конференция IREEE пройдет в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  Международная конференция и выставка по инновациям, возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности IREEE пройдут 16-18 мая в выставочном центре Michael Expo в Улан-Баторе. Об этом сообщает посольство США.

Монголия поощряет общественность использовать энергию эффективно и экономно, сочетая ее с возобновляемыми источниками энергии, и стремится увеличить производство и потребление устойчивой и чистой энергии.

Международная выставка и конференция проводится по инициативе Министерства энергетики и Комитета по регулированию энергетики Монголии при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Соорганизаторами являются столичное Управление по развитию бизнес инноваций и Национальная торгово-промышленная палата Монголии.

В мероприятии примут участие представители Правительства, отечественных и зарубежных компаний, ученые, исследователи, НПО, а также международные организации, предлагающие энергетические решения, подходящие для экстремального климата Монголии.

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