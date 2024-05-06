15 тысяч человек посмотрели мероприятие «Go Mongolia» в Японии

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии объявило 2023-2025 годы «Годом посещения Монголии», и в рамках этой работы по продвижению Монголии «GO MONGOLIA» под лозунгом Always moving («Всегда в движении») будет использоваться в 4 целевых странах: Китае, России, Южной Корее и Японии.

В 2023 году Монголия приняла более 651 000 туристов, что является максимальным показателем за всю ее историю, и заработала 1,3 миллиарда долларов США. Из них 20 390, или 3,2 процента, составили туристы из Японии, и правительство Монголии уделяет особое внимание увеличению этого числа, приему туристов целевой группы и созданию новых программ, ориентированных на японских туристов.

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