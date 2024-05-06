11 мая пройдет Национальный день посадки деревьев

CentralAsia (MNG) - Согласно распоряжению президента Монголии ежегодно проводится Национальный день посадки деревьев. Соответствующую информацию предоставил советник президента Монголии по политике в области окружающей среды и зеленого развития Н.Батхуу.

В этом году исполняется 100 лет со дня создания современной лесной отрасли, поэтому до конца этого месяца мы планируем работать по конкретному графику. Что касается столицы, то 11-18 мая 2024 года деревья будут посажены в восьми местах, в них примут участие более 300 организаций. Начиная с 3 мая, 21 аймака высадит 4 миллиона деревьев в 33 локациях. Каждая провинция выбирает 10 рек и готовится посадить деревья на 10 гектарах земли на каждую реку в течение двух лет, - сказал он.

Профессиональные лесохозяйственные организации будут сотрудничать с гражданами, организациями и предприятиями по вопросам посадки деревьев, подготовки семян, круглогодичного полива и ухода за посаженными деревьями.

Кроме того, ярмарки древесины и саженцев растений будут организованы в трех местах столицы (Тэнгэр Плаза, Ботанический сад древесных растений и площадь Ялалта) и в 21 аймаках.

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