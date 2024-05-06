23 мая – нерабочий праздник в Монголии

CentralAsia (MNG) - Согласно закону о государственных праздниках и годовщинах Монголии, у монголов девять раз в году нерабочие государственные праздники.

День Будды Пурнима (Весак) как официальный государственный праздник Монголия отмечает пятый год подряд.

Дата, которая меняется из года в год, приходится на 15-й день первого месяца лета каждого года по буддийскому календарю и посвящена трем знаменательным событиям в жизни Будды – его рождению, просветлению (нирване) и его уходу (паринирване) из человеческого мира.

На главной площади Улан-Батора этот праздник массово отмечается с чтением буддийских мантр и религиозным танцем Цам.

Цам – торжественное религиозное служение, совершаемое ежегодно на открытом воздухе в буддийских монастырях (дацанах) Монголии.

Обряд состоит из танцевальной пантомимы, исполняемой ламами, которые маскируются докшитами (хранителями), то есть надевают маски из папье-маше, изображающие докшита, и вместе с шанаками (ламами-созерцателями), выступающими без масок, но в соответствующем одеянии, совершают по намеченному кругу религиозный танец, жестикулируя руками.

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