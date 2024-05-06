Монголия участвует в фестивале Dell'Oriente в качестве страны-гостя

CentralAsia (MNG) - Монголия участвовала в качестве приглашенной страны в фестивале Dell'Oriente с 1 апреля 2024 г. по 1 мая 2024 г. Фестиваль Dell'Orientean — это международная выставка, демонстрирующая культуру, традиции и продукты азиатских стран. На открытии монгольской выставки со вступительным словом выступили посол Монголии Нарантунгалаг Цэрэндорж и директор фестиваля Dell'Oriente Б. Анжела.

Ежегодно миллионы людей принимают участие в фестивале Dell'Oriente, который проводится в 11 городах Италии. Среди монгольских участников были представители Государственного агентства по реализации малых и средних предприятий, Генерального агентства по развитию людей с ограниченными возможностями и компании Misheel Expo. Они продвигали продукцию под торговой маркой «Made in Mongoliа».

Программа мероприятия включала разнообразные культурные презентации. Он включал в себя выступления известной группы «Хух Монгол», традиционные монгольские танцы, выставку национальных костюмов, фотовыставку и демонстрацию монгольской каллиграфии.

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