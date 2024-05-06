Выставка катарского кочевнического образа жизни и культуры представлена ​​в Монголии

CentralAsia (MNG) - 2 мая 2024 года в Национальном музее Монголии открылась выставка «В движении» Национального музея Катара.

Выставка представлена ​​монгольским зрителям при поддержке Министерства иностранных дел Катара. Здесь представлены 50 экспонатов из Национального музея Катара, такие как артефакты, исторические фотографии и документальные фильмы, изображающие жизнь и культуру пастухов до начала добычи нефти.

На церемонии открытия выставки выступили заместитель министра культуры Монголии Баттөр Пурэвсурэн и директор Национального музея Катара шейха Абдулазиз бин Джассим Аль Тани, а актеры Монгольского Большого театра национальных искусств продемонстрировали спектакль.

В мероприятии приняли участие директор Национального музея Катара, директор Шейха Абдель Азиз бин Джассим Аль Тани, заместитель директора по кураторским вопросам Национального музея Катара Таня Аль Маджид, руководитель отдела консервации Национального музея Катара Сунгюн Им, а также исследователь общества и устной истории Наджма Ахмед. Торжественное открытие выставки.

Специальная выставка «В движении» будет открыта для бесплатного посещения в Национальном музее Монголии до 11 августа 2024 года.

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