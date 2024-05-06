Си Цзиньпин призвал к созданию палестинского государства

Си Цзиньпин

CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об обеспокоенности Пекина конфликтом на Ближнем Востоке. По его мнению, его можно решить созданием палестинского государства.

«Палестино-израильский конфликт является предметом нашей озабоченности. Фундаментальным решением является создание независимого палестинского государства»,— написал Си в колонке для Le Figaro.

Си Цзиньпин также отметил, что история показывает, что «постоянная нестабильность» главным образом связана с неисполнением резолюций ООН, а также с «эрозией принципа двух государств и отклонением от мирного процесса на Ближнем Востоке».

Колонка опубликована на фоне визита председателя КНР во Францию. По его мнению, страны должны укреплять сотрудничество для того, чтобы способствовать восстановлению мира на Ближнем Востоке.