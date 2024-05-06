Фото — Мадонна дала крупнейший концерт за свою карьеру. Бесплатное шоу на пляже в Рио посетили 1,6 млн человек

CentralAsia (CA) - Мадонна завершила тур Celebration бесплатным концертом на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. На выступление 65-летней певицы 4 мая, по оценкам местных властей, пришли 1,6 миллиона человек.

Reuters отмечает, что многие зрители приходили на пляж за несколько часов и даже дней до мероприятия, чтобы занять хорошие места. Другие смотрели выступление Мадонны с лодок и яхт, а также из квартир домов и номеров отелей, расположенных вдоль пляжа. Власти Рио-де-Жанейро заявили, что шоу может принести экономике города около 300 млн реалов (59 млн долларов).

Официальный сайт Мадонны еще до концерта назвал шоу на пляже Копакабана крупнейшим в карьере певицы. Deadline отмечает, что на бразильском пляже и ранее проводились масштабные концерты, которые посещали, как считается, миллионы человек. Среди них выступление The Rolling Stones в 2006 году и концерт Рода Стюарта в 1994-м.

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