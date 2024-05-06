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Кто из глав государств поедет в Москву на Парад Победы?

CentralAsia (CA) -  Лидеры иностранных государств планируют посетить Россию для участия в праздновании Дня Победы 9 мая.

В Москву приедут президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон.

О визите президента Таджикистана со ссылкой на источники в исполнительном аппарате главы государства пишет РИА «Новости».

Также для участия в параде Победы в Москву приедут президенты Лаоса Тхонглун Сисулит, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, Кубы Мигель Диас-Канель.

В параде Победы на Красной площади примут участие более 9000 человек и 70 единиц техники.

В прошлом году на параде Победы в Москве присутствовали почти все лидеры стран СНГ: президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон, президент Туркменистана - Сердар Бердымухамедов, Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, Беларуси – Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян.

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