Кто из глав государств поедет в Москву на Парад Победы?

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- 11:51, 06 мая 2024
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- Обновлено: 11:56, 06 мая 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Лидеры иностранных государств планируют посетить Россию для участия в праздновании Дня Победы 9 мая.
В Москву приедут президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон.
О визите президента Таджикистана со ссылкой на источники в исполнительном аппарате главы государства пишет РИА «Новости».
Также для участия в параде Победы в Москву приедут президенты Лаоса Тхонглун Сисулит, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, Кубы Мигель Диас-Канель.
В параде Победы на Красной площади примут участие более 9000 человек и 70 единиц техники.
В прошлом году на параде Победы в Москве присутствовали почти все лидеры стран СНГ: президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон, президент Туркменистана - Сердар Бердымухамедов, Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, Беларуси – Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян.