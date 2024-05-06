Двухбалльное землетрясение ощутили жители села Алматинской области

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CentralAsia (KZ) - Жители села Кеген ощутили двухбалльное землетрясение. Подземный толчок зарегистрировала сеть сейсмических станций МЧС в 9:12 шестого мая.

Эпицентр землетрясения расположен в 194 км на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Магнитуда составила 5,7. Подземный толчок произошёл на глубине 10 км. Ощутили его только жители села Кеген в Алматинской области как двухбалльное землетрясение.

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