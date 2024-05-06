Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: Бишимбаев и Байжанов выступили с последним словом в суде

CentralAsia (KZ) - Бывший министр национальной экономики Казахстана Кандык Бишимбаев выступил в суде с последним словом. Он обвиняется в жестоком убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Свое последнее слово подсудимый зачитал с листа.

Бишимбаев заявил об испытаниях, которые ему приходится проходить, и попросил присяжных заседателей быть гуманными.

«Если вы верите в высшее начало – в Бога, а я верю, то он нас испытывает, хотим мы того или нет, сознаем мы это или нет. Мы каждый день проходим его тест. Тест на самые высокие ценности – нравственные. Я должен сказать: в ту ночь, с 8 на 9 ноября, я этот тест не прошел. Я оскорбил все лучшее, что есть во мне, что есть в каждом из людей. Я это глубоко понимаю, переживаю, раскаиваюсь, каюсь в этом каждый день», - сказал подсудимый.

Он признал, что его действия «стали причиной смерти любимого человека, причиной горя для ее родителей, близких и друзей».

«Я еще раз прошу у них прощения. У всех граждан я прошу прощения, чьи чувства были задеты этим событием», - прочитал Бишимбаев.

При этом он в очередной раз заявил, что никому не желал смерти, в том числе, Салтанат Нукеновой, и «не предполагал такого исхода». Бишимбаев подчеркнул, что виноват, но не в умышленном убийстве, и заверил, что говорит только правду, так как мог скрыться, но не сделал этого.

Подсудимый напомнил, что обвинение в предумышленном убийстве ему предъявили через два дня после задержания. Он считает, что следствие поддалось на давление со стороны СМИ и социальных сетей, велось однобоко и исключительно с обвинительным уклоном, однако в суде не было не доказано предумышленное убийство, а о непреднамеренности его действий говорит именно гематома, которая и стала причиной смерти Салтанат.

Бишимбаев попросил присяжных «быть объективными, беспристрастными и гуманными», поскольку они «единственные, кто слышал и видел воочию все обстоятельства этого дела».

«Не идите на поводу у пропаганды в социальных сетях. Я причастен в смерти Салтанат, я виноват в ее смерти, я готов отвечать за это. Я виноват в умышленном причинении тяжкого вреда ее здоровью, который повлек смерть по неосторожности. Когда вы уйдете в совещательную комнату, прочитайте внимательно вопросы, не торопитесь отвечать на них, вникните в их суть. Моя судьба и жизнь теперь зависит от вашего решения. Не становитесь слепым орудием ненависти, озлобленности и расправы», - заключил Бишимбаев.

В свою очередь брат Бишимбаева – Бахытжан Байжанов заявил, что «может поклясться», что не знал о совершении тяжкого преступления, в противном случае «не сделал бы ни одного из этих действий».

«Я не просто не понимал – даже не предполагал, что эти действия могу быть восприняты как попытка скрыть преступление. Если бы я действительно осознанно помогал прятать следы ужасного преступления, я бы не стал себя защищать, я бы сам себя не простил», - сказал Байжанов.

Он попросил присяжных найти ответ на вопрос «знал ли я об этом», так как прокуроры и следствие «не нашли».

В суде объявлен перерыв до 10 мая.

Салтанат Нукенова была убита в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года в ресторане BAU на втором этаже «Гастроцентра» в Астане. По подозрению в убийстве в тот же день задержали экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

Куандыка Бишимбаева обвиняют по двум статьям:

п. 5, ч. 2 ст. 99 УК РК («Убийство с особой жестокостью»);п. 1, ч. 2 ст. 110 УК РК («Истязание»).

Его родственника Бахытжана Байжанова — директора «Гастроцентра» обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьёй 432 Уголовного кодекса – «Заранее необещанное укрывательство особо тяжкого преступления».

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