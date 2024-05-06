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Переговоры Азербайджана и Армении пройдут 10 мая в Алматы

CentralAsia (KZ) -  Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна состоятся в Алматы 10 мая, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, пишет Orda.kz.

«В соответствии с достигнутыми договорённостями переговоры между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении состоятся в Алматы 10 мая», – сказал он на брифинге в Астане.

Начало переговоров будет открытым для СМИ.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поприветствовал проведение встречи глав МИД двух стран в Алматы. Президент считает, что эта встреча поспособствует скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе.

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