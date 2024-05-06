Теплая погода ожидается в Казахстане в праздничные дни
CentralAsia (KZ) - 7-9 мая под влиянием теплых воздушных масс из районов Узбекистана во всех регионах Казахстана ожидается потепление, сообщает «Казгидромет».
По данным синоптиков, несмотря на то что в отдельных районах севера и востока республики ночью сохранится минусовая температура, уже к 9 мая днем потеплеет до +20+28 градусов.
В западных регионах, наоборот, южный циклон принесет обильные дожди с грозами, возможен град. После северо-западный антициклон обусловит прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха.
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