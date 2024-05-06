В Казахстане на выплаты ветеранам ко Дню Победы направили более $421 тыс

CentralAsia (KZ) - Власти Казахстана выделили в общей сложности 187 млн тенге (свыше $421 тыс.) на выплаты участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«Выплаты ветеранам на сегодняшний день произведены во всех регионах Казахстана и городах Астана, Алматы и Шымкент. Всего из местных бюджетов на эти цели было выделено 187 млн тенге. Согласно действующим правилам оказания социальной помощи, суммы единовременных выплат к 9 мая устанавливаются в каждой области индивидуально в зависимости от возможностей местных бюджетов и решений маслихатов (местных представительных органов)», - говорится в сообщении.

По рекомендации министерства труда и социальной защиты населения в последние годы в большинстве областей выплаты ветеранам оказываются в едином размере. Так, в 2024 году средний размер единовременной социальной помощи по республике составил 1,5 млн тенге ($3,3 тыс.).

При этом во многих регионах выплачены суммы выше среднего размера: в Акмолинской области - 3 млн тенге ($6,7 тыс.), Актюбинской - свыше 2 млн тенге ($4,5 тыс.). В Абайской, Алма-Атинской, Карагандинской, Павлодарской областях, городах Астана и Алма-Аты ветераны также получили по 2 млн тенге.

Всего в Казахстане на сегодня проживают 148 ветеранов Великой Отечественной войны. В правительстве отметили, что независимо от иных видов социальной поддержки им ежемесячно осуществляется выплата специального государственного пособия в размере 16 месячных расчетных показателей (в 2024 году - 59 072 тенге ($133).

В годы Великой Отечественной войны на фронт были мобилизованы более 1,3 млн казахстанцев, половина из них погибла на полях сражений. Более 500 казахстанцев удостоились звания Героя Советского Союза.

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