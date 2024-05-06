Путин поручил провести учения с применением ядерного оружия «в ответ на угрозы» со стороны Запада

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CentralAsia (CA) - Генштаб Минобороны России по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям в целях «повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач», сообщили в ведомстве.

В ходе учений Минобороны планирует отработать вопросы «подготовки и применения нестратегического ядерного оружия» (его также называют тактическим) в целях «безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России.

Учения будут проведены «в ближайшее время». В них примут участие ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота. Место проведения учений не сообщается.

Южный военный округ находится на юго-западе РФ и предназначен для обороны юга Европейской части страны. Его штаб дислоцируется в Ростове-на-Дону. В округ входят 19 регионов, включая Ростовскую область, Крым и Севастополь. В феврале Владимир Путин включил в ЮВО ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области.