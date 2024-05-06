В результате схода селевых потоков в Таджикистане погибли три человека. Фото

CentralAsia (TJ) - Обильные осадки спровоцировали сход селевых потоков в горных и предгорных районах ряда регионов Таджикистана. В результате разгула стихии погибли три человека, сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики (КЧС).

В ведомстве подчеркивают, что 4-5 мая в результате проливных дождей зафиксированы сходы селей и повышение уровня воды в реках на территории районов республиканского подчинения, Хатлонской и Согдийской областей, а также Горно-Бадахшанской автономной области.

В сельском джамоате (общине) Чорбог Варзобского района погибли 40-летняя и 67-летняя местные жительницы. Уточняется, что здесь подтоплены приусадебные участки, вспомогательные сооружения и автомобильная дорога. На месте происшествия побывал глава КЧС Рустам Назарзода. В селе работают спасатели, последствия селей устраняют с помощью тяжелой инженерной техники. Специальная комиссия устанавливает сумму ущерба, нанесенного природным катаклизмом.

Инцидент с летальным исходом произошел и в Согдийской области. Здесь селевой поток унес 20-летнюю таджикистанку, проживающую в селе Бодомзор, когда она пасла скот. Позже сотрудники КЧС нашли тело девушки и передали его соответствующим органам.

Стихия затронула не только сельскую местность, но и города, включая столицу республики. В частности, есть информация об ухудшении ситуации в районах Сомони и Рудаки. Сообщается о повышении уровня воды в реках Харангон и Варзоб, в результате чего были размыты берега примерно на расстоянии 50 метров.

В основном пострадали приусадебные участки, однако есть информация и о других ЧП. Так, сели разрушили мост на автодороге Нурабад — Сари-Джар Нурабадского района. В Дангаринском районе подтопленными оказались 1700 километров трассы Бохтар — Дангара, а также часть свободной экономической зоны «Дангара» и линии электропередач.

На территории Горного Бадахшана селевые потоки обрушились на дорогу, ведущую из Хорога в Душанбе. Однако на данный момент трасса расчищена, и движение восстановлено.

Отмечается, что во всех пострадавших от стихии частях Таджикистана находятся отряды спасателей. Спецкомиссия устанавливает размеры ущерба, но об итогах этой работы пока не сообщалось.

⇳

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения