Массовых задержаний и проверок казахстанских граждан в России нет, – МИД РК

CentralAsia (KZ) - В министерстве иностранных дел Казахстана заверяют, что на границе и в самой Российской Федерации нет массовых задержаний и проверок казахстанских граждан.

«Наши дипломаты в России, в Москве, постоянно находятся в контакте с местными властями, министерством иностранных дел, пограничной службой. И каких-либо массовых задержаний, либо проверок документов наши граждане не наблюдают. Если и остановили, либо проверили документы наших гражданин, это происходит в целях безопасности», - заявил в понедельник в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров.

В этой связи он попросил казахстанцев соблюдать правила местных властей, а также законы этой страны.

Смадияров также подчеркнул, что казахстанско-российские отношения основаны на принципах дружбы, союзничества и стратегического партнерства. Они «являются образцом многогранного межгосударственного сотрудничества». В этой связи в МИД Казахстана не наблюдают «каких-либо проблем на казахстанско-российской границе».

Ранее министерство иностранных дел Кыргызстана в связи с информацией в СМИ о массовом отказе во въезде в Россию кыргызстанцам рекомендовало своим гражданам не посещать эту страну без веский оснований. До этого аналогичные рекомендации своим гражданам дал МИД Таджикистана.

После теракта в концертном зале «Крокус» в Москве в марте 11 граждан Таджикистана были арестованы по обвинению в организации, участии и содействии в теракте, а многие мигранты столкнулись с агрессией. При этом власти России официально не объявляли о новых мерах проверки или запретах на въезд для граждан Таджикистана или стран Центральной Азии.

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