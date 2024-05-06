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Супруга казахстанского дипломата сообщила о регулярном насилии со стороны мужа. В МИД Казахстана сделали заявление

CentralAsia (KZ) -  Супруга казахстанского дипломата сообщила о регулярном насилии со стороны мужа. Об этом написали на странице фонда «#НеМолчи.kz».

Как утверждается в тексте, советник посольства в ОАЭ Сакен Мамаш регулярно избивает свою жену, а 5 мая он применил силу ещё и к сестре женщины.

«Дина, здравствуйте! Я Мамаш Карина Госмановна супруга советника посольства в ОАЭ Мамаш Сакен Ташкенбайулы. Заявляю, что подвергаюсь насилию на протяжении 10 лет. Хочу чтобы моего супруга лишили статуса дипломата и посадили в тюрьму за все издевательства, что надо мной он совершал. Физическое, сексуальное, эмоциональное, экономическое, бытовое, домашнее насилие», - цитируют супругу дипломата.

В МИД РК заявили, что срочно отзывают советника посла РК в ОАЭ Сакена Мамаша в Казахстан.

«Мы срочно отзываем данного сотрудника в Казахстан. Далее его делом будут заниматься правоохранительные органы. Он будет уволен из министерства», - сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, передает tengrinews.kz.

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