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В Кремле объяснили, за что Порошенко и Зеленского объявили в розыск
Предыстория: МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко

CentralAsia (CA) -  Российские следователи объявили в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко и действующего главу государства Владимира Зеленского в рамках расследований преступлений украинских властей. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Существует большой массив информации, который, как мы с вами неоднократно говорили, наши следователи собирают о преступлениях киевского режима. В рамках этого ведется работа», — сказал Песков.

МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко 4 мая. Обоих ищут по уголовной статье, следует из базы данных ведомства. МИД Украины посчитал, что Зеленского объявили в розыск для привлечения внимания.

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