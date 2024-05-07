В Кремле объяснили, за что Порошенко и Зеленского объявили в розыск

CentralAsia (CA) - Российские следователи объявили в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко и действующего главу государства Владимира Зеленского в рамках расследований преступлений украинских властей. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Существует большой массив информации, который, как мы с вами неоднократно говорили, наши следователи собирают о преступлениях киевского режима. В рамках этого ведется работа», — сказал Песков.

МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко 4 мая. Обоих ищут по уголовной статье, следует из базы данных ведомства. МИД Украины посчитал, что Зеленского объявили в розыск для привлечения внимания.