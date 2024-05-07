В Таджикистане военного парада в честь Дня победы не будет

CentralAsia (TJ) - В этом году в Таджикистане не будет военного парада, посвященного празднованию Дня Победы 9 мая.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Фаридун Махмадалиев. Причины отмены мероприятия он не объяснил.

Также пока неизвестно, будет ли проведен марш «Бессмертного полка».

«Дата проведения шествия «Бессмертный полк» в этом году пока неизвестна. Пока нет распоряжений по этому поводу. Если будет известно что-то о шествии, мы вам сообщим», - сказали в мэрии Душанбе.

«Бессмертный полк» - это шествие, в котором участвуют родственники жертв Великой Отечественной войны, преимущественно с фотографиями своих близких. Эта кампания ранее проводилась во многих странах бывшего СССР.

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