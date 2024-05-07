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Монголия выиграла 1 золото и 1 бронзу на турнире Большого шлема в Душанбе

CentralAsia (MNG) -  Турнир Большого шлема-2024 прошел в Душанбе (Таджикистан) 3-5 мая 2024 года.

В турнире Большого шлема приняли участие более 400 дзюдоистов из 65 стран. В первый день турнира соревновались семь монгольских дзюдоистов. Баасанхуу Бавуудорж завоевала золотую медаль, а Энхрийлэн Лхагватогоо– бронзовую медаль.

В частности, на турнире Большого шлема по дзюдо 2024 года в Душанбе монгольская дзюдоистка Баасанхуу одержала победу в женской категории до 48 кг. Она встретилась и победила соперников из Мальты, Китая, Испании, Словении и Турции. Эта победа стала ее первой победой на турнире Большого шлема. Баасанхуу также ранее выигрывала титулы на чемпионате Азии и национальном чемпионате Монголии среди взрослых.

Хотя Энхрийлэн и победила сильных конкуренток из Узбекистана, Германии и Хорватии, она уступила чемпионке мира Джессике Климкайт из Канады. Однако, победив бельгийскую борцу Мину Либер, она завоевала бронзовую медаль. Это пятая медаль, завоеванная ею на турнирах Большого шлема, в дополнение к ее предыдущей победе на чемпионате Азии.

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