Хулан в третий раз завоевала титул чемпиона Азии по джиу-джитсу

CentralAsia (MNG) - Чемпионат Азии по джиу-джитсу среди юниоров и взрослых проходит в Абу-Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Особенность этих соревнований в том, что чемпионат Азии по джиу-джитсу проводится в восьмой раз, и впервые среди юниоров и молодежи. В соревнованиях принимают участие около 400 спортсменов из более чем 20 стран в трех возрастных категориях, а Монголию представляют 55 спортсменов.

3 мая мастер спорта международного класса Хулан Батбаатар одержала победу по файтинг-системе в весовой категории до 70 кг и в третий раз завоевала титул чемпиона Азии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения