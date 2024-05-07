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Хулан в третий раз завоевала титул чемпиона Азии по джиу-джитсу

CentralAsia (MNG) -  Чемпионат Азии по джиу-джитсу среди юниоров и взрослых проходит в Абу-Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Особенность этих соревнований в том, что чемпионат Азии по джиу-джитсу проводится в восьмой раз, и впервые среди юниоров и молодежи. В соревнованиях принимают участие около 400 спортсменов из более чем 20 стран в трех возрастных категориях, а Монголию представляют 55 спортсменов.

3 мая мастер спорта международного класса Хулан Батбаатар одержала победу по файтинг-системе в весовой категории до 70 кг и в третий раз завоевала титул чемпиона Азии.

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