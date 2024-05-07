В честь Дня Победы в странах Центральной Азии ветеранам войны выплатят от $10 до $6800

CentralAsia (CA) - Размер выплат в честь 79-летия со Дня Победы 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают в странах Центральной Азии, варьируется от $10 до более чем $6700.

Меньше всего денег на подарок ветеранам выделили власти Туркменистана. От имени президента республики участникам войны, как сообщает информагентство ТДХ, вручат по 200 манатов ($57 по госкурсу или $10 по курсу черного рынка). Сколько человек получат выплаты, не уточняется.

Самые щедрое вознаграждение ждет жителей Казахстана. Размер единовременной выплаты фронтовикам от государства составляет 1,5 млн тенге ($3412). В общей сложности на «премии» ветеранам из бюджета страны направлено 3 млрд тенге (свыше $6,8 млн). Эти деньги будут распределены среди более чем 50 тысяч человек, так или иначе имеющих отношение к Великой Отечественной войне. Среди них труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, вдовы воинов. Непосредственно фронтовиков в Казахстане насчитывается 148 человек. Также их ожидают региональные выплаты, размер которых устанавливается местными властями. В частности известно, что шесть ветеранов из Акмолинской области в общей сложности получили к празднику по 3 млн тенге ($6825).

В Таджикистане в честь Дня Победы 24 фронтовика получат по 40 тысяч сомони ($3662).

В Кыргызстане каждый участник войны получит к 9 Мая по 100 тысяч сомов ($1,13 тысячи) из фонда президента республики.

В Узбекистане точный размер суммы выплат власти пока не озвучили. По данным издания Weekly.uz, ветераны получат по $1569 в пересчете на доллары США. В прошлом году в республике проживали 174 фронтовика. Актуальные данные также еще не публиковались.